Первые скандалы и курьезы на ”Евровидении-2006”

Подготовку к предстоящему 18 и 20 мая в Афинах международному музыкальному конкурсу "Евровидение- 2006" сопровождают первые скандалы и курьезы. Негативную реакцию у религиозных организаций в ряде стран вызвало появление на сцене во время репетиций в субботу и воскресенье во внушающих ужас масках музыкантов финской рок- группы "Лорди", изображающих чудовищ. "У меня были дети, но я их съел на завтрак", - мрачно пошутил один из участников группы.

Скандал возник также вокруг представительницы Хорватии Северины Вучкович: накануне конкурса ее бывший друг распространил кадры любовных сцен с нею, которые сразу же облетели местные газеты.

Песню, которую Словения вначале представила на конкурс, посчитали "подозрительно похожей" на заявленную австрийскую мелодию, и ее пришлось в срочном порядке заменить.

Как стало известно, некоторые будущие конкурсанты приготовили для зрителей сюрпризы. Так, молодая группа "Космос" из Латвии впервые в истории "Евровидения" не будет использовать в своем выступлении музыкальные инструменты.

Певица из Монако Северин Феррер решила частично спеть песню на таитянском диалекте Французской Полинезии, откуда она родом, в знак уважения к культуре родного края.

Греческая газета "Элефтерос типос" называет сюрпризом показанный на репетиции российским участником конкурса Димой Биланом номер, в котором из специально доставленного из Москвы белого рояля на сцене возникает юная нимфа, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно прогнозам экспертов, Россия входит в число фаворитов предстоящего музыкального состязания, среди которых также называются Греция, Швеция, Румыния, Великобритания, Бельгия, Босния и Герцеговина и Норвегия.

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