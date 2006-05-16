Черкасских медиков судят из-за прививок детям

По факту несоответствующего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками Черкасской ООШ №33 прокуратура области возбудила уголовное дело. Поводом для его возбуждения стало то, после плановой туберкулинодиагностики, проведенной медработниками школы, заболели сразу 14 первоклассников. Врачи участковых поликлиник диагностировали у этих детей ОРВИ, фарингит, трахеобронхит.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель прокурора Черкасской области Виктор МИКОЛЕНКО отметил, что в соответствии с инструкцией следовало проверить состояние здоровья детей и не делать прививки тем, кто на протяжении двух месяцев перенес простудные заболевания, и тем, кто имеет противопоказание на действие вакцины. Кроме того, разрешение на прививку должны были дать родители. Однако в школе №33 прививки сделали всем детям, без разрешения родителей. Причем, как установила специальная проверка, среди привитых были даже школьники с хроническими заболеваниями.

Сейчас устанавливается причина массового заболевания первоклассников 33-й школы. Остатки вакцины изъяты и отправлены на судебно-химическое исследование, чтобы установить ее соответствие государственным стандартам. Выясняется также, не связано ли массовое заболевание детей с окончанием отопительного сезона и сезонным снижением иммунитета у детей.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора области Снижана ЛЫСЕНКО, сейчас органы прокуратуры области проводят аналогичные проверки в районах области.