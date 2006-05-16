Кинах заявляет, что Украина имеет большие проблемы

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Анатолий КИНАХ отмечает существенное обострение социально-экономической ситуации в Украине.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Хочу отметить, что существенно обостряется социально-экономическая ситуация, особенно это подтверждается некоторыми качественными характеристиками развития экономики Украины”, - сказал он.

А.КИНАХ выразил обеспокоенность тем, что за четыре месяца этого года рост объемов промышленного производства составил всего 0,4% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году, а по некоторым отраслям было зафиксировано существенное снижение, в частности, в легкой промышленности.

Кроме того, по словам экс-секретаря СНБО, критической является ситуация во внешней торговле. За три месяца этого года негативное сальдо торговли товарами составило 1,7 млрд. дол. – на уровне всего 2005 года.

«Рост отрицательного сальдо торговли товарами означает, что Украина постепенно превращается из государства-экспортера в государство-импортер и потребляет во все больших объемах импортированную продукцию, то есть создает рабочие места за рубежом”, - сказал А.КИНАХ.

По его словам, объективным фактором снижения темпов экономического развития Украины является рост мировых цен на энергоносители, вместе с тем, в Украине так и не создана целеустремленная инновационная политика, не осуществлены структурные реформы, не вводятся энергосберегающие технологии.

«Эти проблемы требуют решительных, системных, профессиональных действий, чтобы исправить ситуацию к лучшему”, - подчеркнул А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом освободил А.КИНАХА от должности секретаря СНБО в связи с избранием его народным депутатом Украины.