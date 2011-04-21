Глава УГКЦ: итальянцам не пришла бы в голову идея «римского мира»

Главу Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего СВЯТОСЛАВА (Шевчука) беспокоит подмена понятий, когда говорят о «российском мире».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава УГКЦ заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Я очень тщательным образом следил за идеей формирования того «российского мира», в частности, для меня очень много значило, что эту идею четко сформулировал патриарх КИРИЛ, выступая на съезде россиян. Меня обеспокоила определенная подмена понятий. Если «российский мир» означает определенные культурные, церковные связи между Россией и российской диаспорой, то, считаю, это полностью нормально. Также считаю, что россияне, которые проживают на территории Украины, имеют право на существование в контексте «российского мира». Но когда этот «русский мир» перестает быть только «российским миром» и проектируется как определенное цивилизационное пространство, где украинцы должны быть обязательной, неотъемлемой его составляющей, то здесь уже возникает много вопросов», – отметил он.

Глава УГКЦ привел пример, что «никогда итальянцам (римлянам) не придет в голову строить сегодня «римский мир» и убеждать французов или испанцев, что они являются бывшими латинянами, поэтому должны принадлежать к «римскому миру». Сказали бы, что это определенный анахронизм. Представьте себе, что какой-то достойник из Рима приехал в Португалию или Францию такое пропагандировать, то его бы просто высмеяли и больше бы не воспринимали серьезно», – заявил глава УГКЦ.

В то же время он сказал, что уважает стремление России сохранять свое единство в мире. «Но когда мне говорят, что я должен лишиться своего украинства, потому что это идея австрийской идеологии и что украинской нации как таковой не существует, то я, мягко говоря, иногда чувствую себя оскорбленным», – отметил глава УГКЦ.

По его словам, он себя «считает украинским патриотом». «И хочу им быть, и это не значит, что в таком случае я должен быть русофобом или человеком, который негативно относится к другим украинским соседям. Совсем нет», – сказал он.