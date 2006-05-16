Коалиция будет создана на основе Партии регионов

Председатель политсовета Партии регионов Николай АЗАРОВ убежден, что коалиция будет создана на основе его политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Н.АЗАРОВ выразил свою собственную точку зрения о создании коалиции на основе Партии регионов.

«Поверьте мне, другой политической силы, которая способна вывести Украину из кризиса, нет, поэтому после всех этих метаний будет достигнута договоренность с крупнейшей политической силой. Вот этим мы сейчас и занимаемся», - сказал Н.АЗАРОВ

Он заметил, что Партия регионов ведет переговоры со всеми политическими силами, представленными в парламенте, не делая исключения ни для кого. По его словам, переговоры ведутся на той концептуальной основе, которую утвердила Партия регионов на заседании политсовета.

По словам Н.АЗАРОВА, вчера он ознакомился с проектом коалиционного соглашения, разработанным БЮТ и «Нашей Украиной», и у Партии регионов есть серьезные политические замечания к этому документу. «Там нет ни одной конкретной цифры, а у нас есть четкие параметры социально-экономического развития страны, предусмотренные на целый ряд лет вперед», - сказал он.

На вопрос, насколько регулярно лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ встречается с представителями «Нашей Украины», Н.АЗАРОВ ответил, что В.ЯНУКОВИЧ регулярно встречается с почетным председателем партии «Наша Украина», Президентом Виктором ЮЩЕНКО, и «разве недостаточно этого?».

На уточняющий вопрос Н.АЗАРОВ отметил, что встречи носят регулярный характер, и «когда накапливаются вопросы, они обсуждаются».