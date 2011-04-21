ВР запретила приватизацию помещений, где есть библиотеки и книжные магазины

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в статью 2 Закона Украины “О приватизации небольших государственных предприятий (о малой приватизации)” относительно запрещения приватизации помещений, где размещаются библиотеки, книжные магазины и государственные издательства.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 333 из 393 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено отнести к перечню предприятий, не подлежащих приватизации, здания (сооружения, помещения) или их отдельные части, где размещаются библиотеки, книжные магазины и государственные издательства.

Этот Закон вступает в силу со дня его опубликования.

В Оконечных положениях закона отмечено, что Кабинет министров Украины на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу этого Закона должен подать в установленном порядке законопроект о внесении изменений в законы Украины “О библиотеках и библиотечном деле”, “Об издательском деле” и “О культуре” относительно запрещения приватизации помещений, где размещаются библиотеки, книжные магазины и государственные издательства. А также должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом; обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными и местными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, противоречащих этому Закону.