Иван Бокий призывает к чувству юмора

Социалисты не ставят никаких ультиматумов в ходе переговоров о создании коалиции, заявил корреспонденту УНИАН председатель рабочей депутатской группы по подготовке первого заседания Верховной Рады, член СПУ Иван БОКИЙ.

По его словам, социалисты высказывают предложения, на что имеет право каждая политическая сила, «но это предложения. Делить пока еще не делят, и стремления делить нет».

По мнению И.БОКОГО, в этом нет ничего страшного и в связи с этим не следует делать какие-либо выводы и тем более - выступать с протестами. Он выразил убеждение, что политические силы найдут компромисс и коалиция состоится.

И.БОКИЙ напомнил, что в течение 10 дней велись переговоры о руководителе рабочей депутатской группы, и это также сопровождалось громкими заявлениями, но в конце концов удалось договориться.

В интервью журналистам И.БОКИЙ заметил, что не хотел бы комментировать заявление аналитического департамента блока «Наша Украина», который предлагает возглавить правительство лидеру СПУ Александру МОРОЗУ. «Я не хотел бы комментировать такие вещи, которые носят преходящий характер», - сказал И.БОКИЙ. Он также отметил, что не хотел бы комментировать это, чтобы не углублять конфликт, поскольку не придает таким заявлениям большого значения. По словам И.БОКОГО, это мнение «Нашей Украины», и оно не обсуждалось руководством СПУ, поэтому официальной точки зрения нет.

Отвечая на вопрос, не связано ли это заявление “Нашей Украины” с желанием поссорить БЮТ и социалистов, И.БОКИЙ заметил, что в политике применяют такой прием, когда пытаются поссорить друг друга. «Но если есть ум, то они вокруг этого не ссорятся, а просто, с присущим чувством юмора, либо отойдут в сторону, либо посмеются», - добавил он.