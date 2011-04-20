Лозинский получил 15 лет за убийство Олийныка

Бывший народный депутат Украины Виктор ЛОЗИНСКИЙ приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня объявила судья Днепровского района г. Киева Нелли ЛАСТИВКА.

Объявление приговора длилось почти 5 часов.

Как отмечается в приговоре В.ЛОЗИНСКОГО, суд учел степень тяжести совершенного им преступления и тот факт, что он не признал свою вину, совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, совершил преступление, которое является общеопасным и совершенным с особой жестокостью.

Учитывая эти факторы, суд пришел к выводу, что «исправление и перевоспитание В.ЛОЗИНСКОГО возможно только в местах лишения свободы».

Кроме того, суд обязал В.ЛОЗИНСКОГО оплатить судебные расходы за проведение экспертиз разным экспертным учреждениям на общую сумму, превышающую 10 тыс. грн.

В то же время, суд снял арест с движимого и недвижимого имущества, которое принадлежит В.ЛОЗИНСКОМУ, поскольку никем не заявлялся гражданский иск.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток в Апелляционном суде г. Киева.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренно тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, который носит характер особой муки, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку его в суд.

30 июля 2009 г. В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

3 марта 2010 года Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.

14 декабря 2010 года Днепровский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела.

Во время судебных дебатов 1 апреля 2011 года В.ЛОЗИНСКИЙ, выступая с последним словом, заявил, что не убивал гражданина В.Олийныка, а бывший егерь Голованевского лесничества Кировоградской области Василий ПЕРЕПЕЛИЦА заверял, что В.Олийныка убил не В.ЛОЗИНСКИЙ, а он сам по неосторожности во время незаконной охоты в лесу.

В то же время прокуратура требовала приговорить В.ЛОЗИНСКОГО к пожизненному заключению. Адвокат обвиняемого просил суд оправдать его подзащитного. В частности, адвокат назвал все обвинения прокуратуры безосновательными. По его словам, В.Олийнык погиб в результате несчастного случая.