Янукович уволил главу РГА, замешанного в избиении рыбаков

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение об увольнении Михаила БОЙЧУКА с должности председателя Заставновской районной государственной администрации Черновицкой области.

Как сообщает официальный сайт Президента, распоряжение подписано сегодня, 20 апреля.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в райцентре Заставная вооруженные ружьями мужчины в присутствии М.БОЙЧУКА жестоко избили четырех местных жителей, которые решили порыбачить на одном из платных прудов «Голубая нива».

19 апреля председатель Черновицкой ОГА М.ПАПИЕВ внес представление Президенту Украины и правительству на увольнение председателя Заставновской райгосадминистрации М.БОЙЧУКА.

В тот же день прокуратура Черновицкой области возбудила уголовное дело в отношении М.БОЙЧУКА. Также возбуждено уголовное дело в отношении его родного брата, зятя и двух охранников частных прудов по ст. 27, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины.

После возбуждения уголовного дела правоохранители арестовали охранников, зятя и родного брата М.БОЙЧУКА. Самого М.БОЙЧУКА не задержали, поскольку тот предоставил справку о своей инвалидности.

Председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ 19 апреля внес представление в Администрацию Президента Украины и Кабинет министров Украины об увольнении М.БОЙЧУКА с должности.