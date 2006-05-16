БЮТ не выдвигал никаких ультиматумов

Один из руководителей Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что его политическая сила не ставила никаких ультиматумов «Нашей Украине».

Как сказал он корреспонденту УНИАН, БЮТ не хочет работать по команде ни «Нашей Украины», ни кого-либо другого.

Комментируя заявление представителя «Нашей Украины» Петра ПОРОШЕНКО, А.ТУРЧИНОВ сказал: «Когда есть желание найти повод, чтобы дестабилизировать ситуацию, процесс создания коалиции, то повод всегда можно найти. И нам не перед кем оправдываться».

При этом А.ТУРЧИНОВ отметил, что в переданных «Нашей Украине» документах (проекте коалиционного соглашения – УНИАН) нет ультиматумов. «Пусть ПОРОШЕНКО или кто угодно покажут, где в документах речь идет о позициях, которые не приемлемы для «Нашей Украиныі».

На вопрос, чем является предложение Юлии ТИМОШЕНКО о спикерстве лидера СПУ Александра МОРОЗА - ультиматумом или предложением, А.ТУРЧИНОВ ответил: «Я считаю, что когда есть желание формировать коалицию, ультиматумы вообще не могут обсуждаться». Он отметил, что это было предложение и БЮТ готов к обсуждению.

Как сообщал УНИАН, П.ПОРОШЕНКО заявил сегодня, что «Наша Украина» не выходила из переговорного процесса о создании коалиции, но требует дезавуировать заявления относительно распределения должностей премьер-министра и председателя Верховной Рады Украины. По мнению П.ПОРОШЕНКО, вынесение на сегодняшний день вопроса о распределении должностей – “это фактически торпедирование или блокирование создания коалиции”.

Он также подтвердил, что вчера в “Нашу Украину” поступили предложения от БЮТ «с алгоритмом распределения должностей».