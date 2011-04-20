Луценко дочитал свое дело

Экс-министр внутренних дел, лидер «Народной Самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО сегодня полностью завершил ознакомление с материалами 47 томов уголовного дела, возбужденного против него.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона».

«Таким образом, у Генеральной прокуратуры и суда исчерпались все, даже надуманные, основания для удержания меня под стражей», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как напомнили в пресс-службе, Генпрокуратура и Печерский райсуд Киева в декабре 2010 года приняли решение об аресте Ю.ЛУЦЕНКО по тремя основаниям: медленное ознакомление с материалами уголовного дела, непризнание своей вины и непредоставление доказательств.

«Два последних основания – конституционные права украинских граждан, а первое основание – исчерпано в результате моего ознакомления со всеми 47 томами дела», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

21 апреля в 14.00 Апелляционный суд Киева будет рассматривать представление следователя Генпрокуратуры Сергея ВОЙЧЕНКО о продлении срока удержания под стражей до 5 месяцев Ю.ЛУЦЕНКО.