Тимошенко допрашивают уже больше четырех часов

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО уже больше четырех часов находится в Главном управлении по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

На сайте напоминается, что в первой декаде апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов в 2009 году.

В то же время в конце декабря 2010 года экс-премьер-министру было выдвинуто обвинение в нецелевом использовании средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

"То, что делается, ничего общего с правосудием не имеет. Моя "вина" только в том, что я своевременно в кризис выплачивала пенсии и заработные платы, делала все, чтобы страна чувствовала себя стабильно и надежно", - отреагировала Ю.ТИМОШЕНКО на обвинение власти.

Впоследствии Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту нанесения ущерба государству при закупке тысячи автомобилей скорой помощи.

Ю.ТИМОШЕНКО при этом заявила, что в рамках программы ее правительства для сельской медицины были закуплені не автомобили скорой помощи, а транспортные средства для перевозки врачей по а месту нахождения пациентов, а стоимость закуплених автомобилей была в десять раз меньше стоимости автомобилей скорой помощи.