Порошенко: Наша Украина не выходила из переговорного процесса

«Наша Украина» не выходила из переговорного процесса о создании коалиции, но требует дезавуировать заявления о распределении должностей премьер-министра и головы Верховной Рады Украины, заявил журналистам один из лидеров «Нашей Украины» Петр ПОРОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что сегодня утром состоялось заседание политического совета блока «Наша Украина». «Мы обратились к нашим коллегам с просьбой дезавуировать вчерашние заявления руководителя Блока Юлии Тимошенко о распределении должностей премьер-министра, председателя Верховной Рады».

По словам П.ПОРОШЕНКО, «Наша Украина» получила от политических партнеров заверения, что они будут «воздерживаться до подписания соглашения от каких-либо комментариев на этот счет (о распределении должностей – УНИАН)».

П.ПОРОШЕНКО отметил, что позиция «Нашей Украины» остается неизменной, то есть сначала необходимо утвердить коалиционное соглашение, а уже потом распределять должности. Он подчеркнул, что сейчас продолжаются консультации относительно «формы дезавуирования вчерашнего заявления».

По мнению П.ПОРОШЕНКО, вынесение сегодня вопроса о распределении должностей – “это фактически торпедирование или блокирование создания коалиции”.

Он отметил, что у «Нашей Украины» и дальше есть политическая воля для создания демократической коалиции. «Насколько такая воля есть у наших партнеров, покажет время», - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, руководитель юридического департамента “Нашей Украины” Роман ЗВАРИЧ заявил: “Вчера на переговорах с нашими партнерам – БЮТ и СПУ - я заявил о том, что в связи с неосторожными заявлениями и со стороны Юлии ТИМОШЕНКО, и со стороны Александра МОРОЗА, “Наша Украина” вынуждена приостановить свое участие в переговорном процессе”.

15 мая лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что блок «Наша Украина» должен учиться идти на компромиссы и согласиться с тем, что представитель БЮТ должен возглавить правительство, а представитель Социалистической партии Украины - парламент.

То же подтвердил и А.МОРОЗ. Он считает, что такое распределение должностей было бы лучшим ответом на запросы общества.