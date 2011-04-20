Претендентка на кресло Довгого - среди 30 самых богатых людей Украины

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что в Украине завершается формирование новой власти, которую можно обозначить как власть миллионеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя возможность назначения секретарем Киевсовета Галины ГЕРЕГИ, которая по версии журнала «Фокус» вошла в список 30 самых богатых людей Украины.

Н.ТОМЕНКО назвал такой факт не случайным, поскольку после того, как правительство, Администрация Президента и председатели областных госадминистраций отработали год и отчитались о своей работе, главным достижением их пребывания у власти оказались состояния на сотни миллионов, и это лишь задекларированная часть. «Поэтому, очередное назначение человека, который долгое время работал в большом бизнесе, характеризует нынешнее правило: главным условием пребывания в должности в Украине является материальное состояние», - заявил Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что так называемый имущественный ценз характеризовал времена средневековья. «Очевидно, сегодня новая власть решила воспользоваться именно этим историческим периодом, когда при власти были самые богатые», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«Если такая тенденция укрепится, то очевидно, что в ближайшее время Украина сможет позиционировать себя как действительно уникальное государство: государство, в котором при власти будут как минимум гривневые миллиардеры», - добавил он.

Именно этот факт, по словам Н.ТОМЕНКО, дает ответ на вопрос, для кого строится новая страна. «И самое грустное, что нынешняя украинская власть миллионеров очень далеко от народа, и есть большие сомнения, что она будет заботиться не своим богатством и своим бизнесом, а интересами народа», - подчеркнул вице-спикер.