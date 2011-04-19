Депутат Осыка предлагает отменить запрет на игорный бизнес

Народный депутат Сергей ОСЫКА (внефракционный, бывший член фракции БЮТ) внес на рассмотрение Верховной Рады проекта закона “Об азартных играх”, в котором предлагается отменить запрет на игорный бизнес в Украине.

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий законопроект был зарегистрирован 18 апреля.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что запрещение азартных игр в Украине привело к переходу их “в глубокую «тень». По данным депутата, “невзирая на существующий запрет, по оценкам самих представителей игорного бизнеса, в эту сферу вовлечено около 20% взрослого населения Украины, которое тратит на азартные игры более 2 млрд. долларов в год, и при этом государство не получает в бюджет ни копейки из этих средств в виде налогов с игорного бизнеса”.

Данным законопроектом предлагается установить государственную монополию на организацию государственных денежных лотерей и других азартных игр. Кроме того, предусматривается, что государственные денежные лотереи и азартные игры в казино может проводить Национальный организатор азартных игр или другие юридические лица, которые приобрели соответствующую лицензию в объеме, предусмотренном соглашением с Национальным организатором азартных игр.

Также предусматривается установить требования к финансовому состоянию операторов государственных денежных лотерей - уставный (составной) капитал не меньше, чем у банков, которые осуществляют деятельность на всей территории Украины - 75 млн. грн., собственный капитал не меньше 5 млн. евро. Кроме того, предлагается установить требования к финансовому состоянию операторов азартных игр в казино - уставный (составной) капитал не может быть меньше, чем сумма стоимости лицензии и стоимости игрального оборудования, которое используется для проведения азартных игр, более 40 млн. грн., собственный капитал не менее 5 млн. евро.

Законопроектом также предусмотрено, что казино разрешается размещать исключительно на территории единственной территориальной специальной игровой зоны для размещения казино и объектных зон проведения азартных игр. При этом отмечается, что территорией таких специальных игровых зон считаются: - территория трех-, пятизвездочных гостиниц с количеством номеров не менее 60 в Автономной Республике Крым (кроме г. Севастополя) и территория курортов: г.Буковель, г.Трускавец, г.Моршин, г.Мукачево и пгт Славское в их географических границах, установленных законодательством Украины.