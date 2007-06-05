Нардеп-регионал: на осень придется принимать экстраординарные меры

Народный депутат Украины из фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО считает, что политический конфликт в Украине „только начинает разгораться”, и не исключает, что «на осень придется принимать какие-то экстраординарные» меры.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Севастополе В.КОЛЕСНИЧЕНКО, в частности, отметил: „если кто-то считает, что конфликт урегулирован, то он глубоко ошибается; конфликт только начинает разгораться”. По словам депутата, можно предположить: „выборы состоялись, мы понимаем, что выборы не изменят ситуацию в плюс или минус, по большому счету. Дальше какие события? Сторона, которая проиграла, не принимает свои мандаты. И тогда, по Конституции, Верховная Рада Украины, действительно, не будет сформирована на две трети. Что после этого должно произойти? С одной стороны, после внеочередных выборов год парламент не распускается, с другой стороны, парламент не сформирован. Какие после этого еще раз выборы нужно проводить? Я уже не говорю о норме явки в 50%. Поэтому идем в очень сложный путь, по очень серьезной трясине, которая может всю Украину превратить в очень серьезное болото”.

„Чем все это закончится?”, - спросил В. КОЛЕСНИЧЕНКО, и ответил: „ну, в первую очередь, по-видимому, народ должен сам определяться в этой ситуации и сделать свои выводы, как дальше нам делать”. В то же время депутат не исключает, что „может, на осень придется принимать какие-то экстраординарные или неординарные меры, скажем, непредвиденные Конституцией: собирать то ли народное вече, или Новгородское вече. Ну, потому что невозможно Президента отправить в отставку, мы не имеем нормативных документов в этой части. Невозможно отправить в отставку тех депутатов, которые избраны, потому что у них полномочия сохраняются, и невозможно заставить людей, которые избраны, но оказались в меньшинстве, получить эти депутатские мандаты”.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, единственное, что его „радует - во время всего этого конфликта правительство продолжает работать. Потому что по Конституции, правительство может отправить в отставку только Верховная Рада”.