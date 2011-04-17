Янукович понял, что его родному Енакиево нужны колоссальные деньги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что во многие города Украины нужно вкладывать колоссальные денежные средства для решения экологических проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Енакиево Донецкой области.

Говоря о своем родном городе Енакиеве, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что здесь «люди живут в непростых экологических условиях».

Президент сказал: «Здесь огромная проблема экологическая, которую еще предстоит решать в ближайшие годы. И на эту тему мы сейчас ведем широкий диалог и дискуссию».

В.ЯНУКОВИЧ добавил: «Нужно вкладывать колоссальные деньги в то, чтобы сделать здесь, и не только в городе Енакиево, но в нашей стране очень много городов подобных этому, где нужно решать экологические проблемы».

Он сказал, что мечтает о процветании своего родного города. «Что касается моего родного города Енакиево, то я мечтаю, чтобы он изо дня в день был все краше и чтобы это радовало людей, которые здесь живут. Потому что я знаю, что здесь живут труженики: металлурги, шахтеры, строители и машиностроители», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.