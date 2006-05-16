Кушнарев назвал самый принципиальный для Регионов вопрос
Партия видит угрозу захвата Верховной Рады
Член президиума Политсовета Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ заявляет, что Партия регионов не позволит “захватить Верховную Раду”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам во время заседания рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной Рады Украины пятого созыва.
В частности, Е.КУШНАРЁВ заявляет, что Партия регионов «не будет бороться за руководящие должности в рабочей группе, а просто будет работать». Он считает, что «вся эта борьба (конкуренция вокруг руководящих должностей в рабочей группе – УНИАН) только отвлекает от работы».
Е.КУШНАРЁВ отметил, что наиболее принципиальным для Партии регионов является вопрос механизма распределения парламентских комитетов. Он считает, что в случае, если будет проигнорирован Регламент ВР и права меньшинства, «и будет решаться все на свое усмотрение» теми, кто сейчас в большинстве, то «это начало помаранчевой диктатуры». Е.КУШНАРЁВ отметил, что с этим Партия регионов будет «бороться всеми доступными методами» - она будет обращаться к общественности, прессе, международному сообществу.
«Уже один раз захватили должность Президента и если попробуют еще захватить и Верховную Раду, то это очень досадно, и этого мы не позволим», - сказал Е.КУШНАРЁВ.