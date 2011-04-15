Донецкий горсовет пикетируют с требованием не закрывать школы

Участники родительских комитетов и представители партии «Наша Украина» пикетируют в Донецке городской совет с требованием не закрывать школы.

Как сообщили в пресс-службе партии, около полусотни «нашеукраинцев», активистов других политических организаций и представители родительских комитетов трех школ Донецка – №2, №111 и №121, которые находятся под угрозой закрытия, сегодня пикетируют городской совет с требованием не закрывать учебные заведения.

В партии отмечают, что именно в этот день проходит сессия городского совета, где будет рассматриваться этот вопрос.

«Родители отмечают, что власть обрекает целые районы на социальную деградацию и вымирание, потому что нет школы – нет перспективы для молодежи. Какие-либо оправдания властью закрытия этих школ недостатком бюджетного финансирования на фоне более чем 40% роста расходов в госбюджете 2011 года на обслуживание органов центральной власти не могут быть приняты», - говорится в сообщении.

Пикетчики держат плакаты с надписями: «Оставьте нашим детям 121 школу!», «Школа 111 – единственная украинская школа в Донецке», «Дети – это святое!».

По словам организаторов акции, их приехали поддержать родители учеников макеевских школ.

На данный момент представители родительских комитетов находятся на сессии горсовета, где их будут заслушивать депутаты. Именно на сегодняшнем заседании будет решена судьба донецких школ.

В партии напоминают, что представители «Нашей Украины» во главе с председателем политсовета партии Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО еще 3 марта посетили Донецкую область, где сложилась критическая ситуация вокруг закрытия школ. В частности, они встречались с родителями и учителями ООШ № 111 в Петровском районе г. Донецка и ООШ №44 г. Макеевки.

18 февраля 2011 г. народные депутаты от «Нашей Украины» зарегистрировали в парламенте проект постановления “О введении моратория на закрытие общеобразовательных учебных заведений”. 23 марта по инициативе партии «Наша Украина» в Киеве состоялась пресс-конференция, посвященная проблеме закрытия украинских школ в Донецкой области, в которой приняли участие представители родительских комитетов.

Благодаря совместным усилиям родителей и «Нашей Украины» удалось отстоять четыре из восьми школ в Макеевке, которые планировали закрыть.