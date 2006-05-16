Азаров опровергает заявление Кушнарева

Один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ заявляет, что партия не отзывает Василия ХАРУ с должности заместителя председателя рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной Рады Украины пятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.АЗАРОВ это сказал в ответ на вопрос представителя «Нашей Украины» Петра ПОРОШЕНКО, насколько является достоверной информация, распространенная в СМИ, о решении Партии регионов отозвать В.ХАРУ с должности заместителя председателя рабочей группы.

Н.АЗАРОВ сказал, что они готовы конструктивно работать в рабочей группе.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба Партии регионов со ссылкой на члена президиума Политсовета Партии регионов Евгения КУШНАРЁВА сообщила, что Партия регионов отзывает своего представителя В.ХАРУ с должности заместителя руководителя рабочей группы по подготовке сессии Верховной Рады Украины, но подтверждает свое активное участие в дальнейшей ее работе.

«Президиум Политсовета Партии регионов 15 мая 2006 года принял решение не претендовать на руководящие должности в рабочей группе по подготовке I сессии Верховной Рады V созыва», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

В то же время, на заседании рабочей группы Е.КУШНАРЁВ еще раз подтвердил, что на президиуме Партии регионов было принято решение об отзыве В.ХАРЫ с должности заместителя председателя рабочей группы. Он подчеркнул, что это никоим образом не связано с болезнью В.ХАРЫ (он сегодня не пришел на заседание по подготовке первого заседания ВР по состоянию здоровья. По словам Е.КУШНАРЁВА, у В.ХАРЫ - гипертонический криз – УНИАН).

Е.КУШНАРЁВ подчеркнул, что «это решение политическое». По его словам, скорее всего, на время болезни В.ХАРЫ в рабочую группу будет введен еще один представитель Партии регионов.