Создан Координационный центр украинских националистов (уточненная)

В Ивано-Франковской области националистические и общественные организации создали Координационный центр украинских националистов.

Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковской городской Организации украинских националистов.

По предоставленной информации, основной задачей объединения украинских националистов является формирование общественного мнения, постоянное привлечение внимания общества к проблемам Украины, организация публичных акций и т. п.

Координационный центр намерен совместно координировать действия ОУН, ОУН(б), КУН, УНА-УНСО, Всеукраинской лиги украинских женщин (ВЛУЖ), Всеукраинского общества политических узников и репрессированных, Союза украинской молодежи в Украине (уточнено название: в информации УНИАН от 8 апреля было ошибочно указано название «Союз украинской молодежи»), молодежной общественной организации «Осмомисли».

Принято положение о Координационном центре украинских националистов, которое будет регулировать правовые отношения структуры.

По мнению местных националистов, создания координационного центра - «это реальное учреждение объединительного процесса националистов Украины, чего не наблюдалось еще от пресловутого раскола 1940 года». В то же время, они утверждают, что этот центр «не будет оформляться в какую-то единую партию», а станет «организованным националистическим движением», которое будет защищать украинские вопросы, информационное пространство, политическую и экономическую независимость Украины.

Координационный центр украинских националистов планирует в конце мая провести свою конференцию в Киеве.