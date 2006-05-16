Черновецкий уволил директора ТРК ”Киев”

С 15 мая 2006 года в связи с окончанием полномочий освобожден от должности директора коммунального предприятия Киевского городского совета «Телекомпания «Киев» Валерия ТКАЧУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Согласно принятому решению, исполнение обязанностей директора КП «Телекомпания «Киев» с 16 мая этого года возложено на первого заместителя этого коммунального предприятия Никиту БЕЛЬСЬКОГО до решения вопроса о назначения директора в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля текущего года Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отстранил директора ТРК «Киев » В.ТКАЧУКА от работы для проведения служебного расследования.

В частности, в распоряжении Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО отмечалось: “В связи с выявленными фактами ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, которые причинили значительного вред, отстранить от исполнения полномочий директора Государственного коммунального предприятия «Телерадиокомпания» Киев » Валерия ТКАЧУКА с 17 апреля 2006 года на время проведения служебного расследования”.

На период отстранения В.ТКАЧУКА исполнение его обязанностей было возложено на первого заместителя директора Н.БЕЛЬСКОГО.

Проведение служебного расследования по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей В.ТКАЧУКОМ мэр Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил комиссии в составе Н.БЕЛЬСЬКОГО, Александра КРЮЧКОВА – корреспондента ДКП ТРК «Киев », Сергея РОМАНЧЕНКО – работника патронатной службы Киевского городского председателя.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился служебное расследование провести в течение месяца со дня подписания этого распоряжения. Контроль за выполнением этого распоряжения Киевский городской председатель оставил за собой.

После ознакомления с распоряжением нового мэра В.ТКАЧУК с гипертоническим кризом был госпитализирован. Пока неизвестно, выписан ли он из больницы, или нет.