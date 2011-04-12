В УНП требуют запретить фестиваль "Великое русское слово"

Председатель крымской организации Украинской народной партии (УНП) Олег ФОМУШКИН считает украиноненавистническим фестиваль «Великое русское слово», который проводится в Крыму, и требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Верховной Рады запретить его.

Как сообщили УНИНАН в пресс-службе парторганизации, О.ФОМУШКИН отметил, что на упомянутом фестивале обсуждаются преимущественно вопросы политические, а не темы культуры и искусства.

«Этот фестиваль не имеет ничего общего с поэзией или прозой, а ежегодно превращается в типичный шабаш российских шовинистов со всей Украины и России. Темы большинства заседаний фестиваля касаются политических, религиозных, экономических и журналистских вопросов, на них разрабатываются планы деукраинизации и тотальной русификации Украины», - сказал представитель УНП.

Он также призвал Службу безопасности Украины поинтересоваться этим фестивалем.

«На нем откровенно говорят о якобы необходимости сепарации отдельных территорий Украины и даже о необходимости ликвидации независимости нашего государства. К тому же, вся эта антиукраинская «пятая колонна» финансируется из бюджета Крыма и Украины», - заявил О.ФОМУШКИН.

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Верховный совет Крыма в марте 2011 года приняла постановление о ежегодном проведении фестиваля «Великое русское слово». В постановлении подчеркивается, что фестиваль имеет статус международного. Органам местного самоуправления, райгосадминистрациям и Совету министров Крыма рекомендовано предусматривать выделение средств на организацию мероприятий в рамках фестиваля и мероприятий для развития русской культуры и использования русского языка в регионах полуострова.

Фестиваль «Великое русское слово», направленный на популяризацию русского языка, впервые прошел в Крыму в 2007 году. Форум открывается ежегодно 6 июня, в день рождения Пушкина, и продолжается до 12 июня - Дня России.