Тарасюк хочет остаться министром

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заявляет о готовности работать в должности руководителя МИД в новом правительстве, если ему будет сделано соответствующее предложение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК сказал на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов относительно его будущей работы.

«Я готов продолжить работу на внешнеполитической ниве, если такое предложение будет сделано», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он напомнил, что вчера он был приглашен в Центральную избирательную комиссию для получения временного удостоверения народного депутата. По его словам, это абсолютно не означает, что он отказывается от дальнейшей работы в Министерстве иностранных дел.

Как отметил Б.ТАРАСЮК, правовая процедура требует сложить ему и всем остальным членам правительства полномочия министров. Он также отметил, что после того как Верховная Рада примет их отставку, а это может быть сделано уже на первом заседании нового состава парламента, члены Кабинета министров переходят в статус исполняющих обязанности и будут находиться в этом статусе до формирования нового правительства.

Как сообщал УНИАН, 15 мая руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий ФИЛИПЧУК подтвердил, что министр иностранных дел Б.ТАРАСЮК написал заявление об освобождении его от исполнения обязанностей министра в связи с избранием в Верховную Раду.

В тот же день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала ряд членов правительства, в том числе Б.ТАРАСЮКА, народными депутатами Украины.

Председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ ранее заявлял, что все представители правительства могут быть зарегистрированы народными депутатами Украины без их увольнения, но они автоматически потеряют депутатский мандат в случае, если на протяжении 20 дней со дня принесения присяги депутата не уволятся с прежнего места работы.