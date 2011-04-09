Ради ЗСТ с Евросоюзом Украина будет писать «шампанское» вверх ногами?

Украина и Европейский Союз разрабатывают механизм компенсации возможных потерь производителям шампанского и коньяка.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Брюсселе заявил 8 апреля заместитель министра экономического развития и торговли Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ по окончании 16-го раунда переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕС.

«По тем видам продукции, которые являются для нас чувствительными, это, скажем, коньяк, шампанское, несколько видов вин, мы переходим в совершенно практическую плоскость, когда, если мы договариваемся о переходном периоде, то этот переходный период наполняется совершенно конкретными действиями с обеих сторон, а не просто декларацией о том, что на протяжении определенного периода мы пользуемся этими географическими наименованиями - на кириллице, на чем угодно, большими буквами, маленькими, вверх ногами, по диагонали. Это не имеет значения», - сказал он.

Заместитель министра отметил, что стороны договорились записать двусторонние обязательства, по которым Украина обещает защищать географические наименования, а Евросоюз - оказывать помощь по ребрендингу и продвижению на рынок.

«Вот над этим мы сейчас будем работать, и при этом эта работа уже не просто переговорных команд бюрократов, но это работа и тех людей, которые в этом заинтересованы», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

По его словам, в условиях соглашения с ЕС о зоне свободной торговли будут определены основные элементы этой договоренности.

Вместе с тем, планируется наработать и двусторонние документы с отдельными странами-членами Евросоюза о предоставлении конкретной помощи, в том числе в вопросе подготовки украинских специалистов в вузах Европы за счет стран ЕС или отдельных европейских производителей.

«Мы создали рынок для них. Вот опять же то же шампанское. Начиная со времен Прони Прокоповны мы начали создавать рынок шампанского. В голове украинского потребителя намертво засело «щимпанське». Это элементарно была создана реклама. Теперь, если они приходят с этим названием, они остаются на этом рынке. Я не говорю, конечно, что им ничего вкладывать не надо. Может, им надо вкладывать в рекламу «Курвуазье» или «Хеннесси», но уже понятно, что это за продукт. За это нужно не то чтобы платить, но как-то компенсировать», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

«То есть, речь идет о том, что если мы принимаем в расчет применение переходного периода на шампанское или коньяк, то этот переходной период – не последняя гастроль для наших производителей шампанского и коньяка, а что этот период наполнен переориентацией этого бизнеса», - добавил заместитель директора Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Министерства юстиции Украины Тарас КАЧКА.

В.ПЯТНИЦКИЙ также отметил, что в соглашении и дополнительных документах должно быть выписано, что такая помощь будет предоставляться адресно с тем, чтобы каждый производитель понимал, что его ждет в течение переходного периода.

Заместитель министра экономики также сказал, что на такие компенсации получат право только те украинские производители, которые уже давно работают на рынке.

«Когда мы говорим «десяток» (производителей – УНИАН), это потому что под правило защиты географических наименований тоже попадает какое-то ограниченное число производителей. То есть, если это «Массандра», например, то это не вызывает вопросов. А если вы сегодня узнали, что «о, а там будет бабло, так я вот быстренько чего-нибудь там забодяжу». Нет, ничего подобного, такая ситуация здесь уже не проходит», - подчеркнул В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца этого года.