17 мая в 15.30 в малом зале киноцентра "Зоряный" состоится пресс-конференция лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.ЯНУКОВИЧА.

Аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам: 594-74-26, 594-74-24, 8-067-232-02-06, 8-050-191-81-28.

Пресс-служба обращается к журналистам с просьбой прибыть на мероприятие не менее чем за 20 минут до начала.