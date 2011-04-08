Ефремов уверяет, что нардепов-прогульщиков успешно заманивают в ВР

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что дисциплина депутатов-членов фракции Партии регионов «все время повышается».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему многие депутаты из фракции ПР в нарушение норм Конституции и законодательства Украины не принимают участия в пленарных заседаниях парламента, и за них голосуют другие депутаты, в частности, такую ситуацию в сессионном зале можно было наблюдать вчера при голосовании за принятие антикоррупционного закон.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что «большинство депутатов, присутствующих в зале и работающих в зале, являются депутатами от Партии регионов, КПУ и Блока Литвина».

По его словам, «коалиция работает в этом направлении». «Чем дальше, тем больше нам удается сделать так, чтобы как можно большее количество депутатов присутствовало при рассмотрении законопроектов», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля во время вечернего пленарного заседания парламент принял решение работать до принятия поданного Президентом антикоррупционного закона.

Вместе с тем, около 20.00 в сессионном зале присутствовали около 80 народных депутатов, из которых приблизительно 20 – из фракции "БЮТ-Батькивщина" и “Наша Украина – Народная самооборона”.

При этом через полтора часа Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине". За принятие данного решения проголосовали 277 народных депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале.