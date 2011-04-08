Нико Ланге: Слова Януковича о «3+1» - сюрприз, Европа ждет объяснений

Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном и договор об ассоциации и Зоне свободной торговли с Европейским Союзом одновременно реализовать невозможно. В этом, как сообщает Немецкая волна, уверен руководитель украинского представительства Фонда Аденауера Нико Ланге.

Комментируя вчерашнюю речь Президента Украины в Верховной Раде, немецкий эскперт сказал:

"Во-первых, для партнеров очень важно четко понять, какие решения Украина принимала, и какие отношения она будет строить с партнерами, особенно с Европейским Союзом. Потому что переговоры о Зоне свободной торговли и договоре об ассоциации находятся уже на завершающем этапе, и, конечно, партнеров это немножко удивляет, когда мы слышим сейчас совсем новые вещи, о которых до вчерашнего дня не слышали".

Для Ланге вполне понятно о то, что Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном и договор об ассоциации и Зоне свободной торговли с Европейским Союзом одновременно реализовать невозможно. "Не знаю, слышали ли уже российские партнеры о формуле "3+1" относительно Таможенного союза, но мне кажется, что это сюрприз для всех партнеров Украины. Надеюсь, что в ближайшее время украинская сторона объяснит, что они имели в виду. И подтвердит, что намерена завершить переговоры относительно Зоны свободной торговли и ассоциации. Все остальное, я думаю, колоссально озадачит европейских партнеров".