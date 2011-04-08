Черновецкий признал, что «нарушения» были, но виноват не он, а коррупция

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ признает, что во время его руководства Киевской городской государственной администрацией (КГГА) отчуждение активов столицы осуществлялось с нарушениями законодательства.

Такое признание Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сделал в интервью журналу "Корреспондент" (№ 13 от 8 апреля 2011 года), комментируя заявление нынешнего главы КГГА Александра ПОПОВА о том, что все виновные в незаконном отчуждении активов Киева будут привлечены к ответственности.

"Никогда не скажу, что в моей администрации все делалось правильно. Администрация Киева жила по тем же правилам, по которым жила и вся Украина. К сожалению, нарушения имели место. Но такие же точно нарушения имеют место и сегодня", - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время мэр Киева воздержался от прямых обвинений в нарушениях в адрес нынешнего главы КГГА А.ПОПОВА. "Я не стану в этом обвинять ни Александра ПОПОВА, ни его команду. Потому что искоренение коррупции в Украине необходимо на законодательном уровне. Ошибки были. И очень много. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Такие вот дела", - пояснил он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает политическим заявление А.ПОПОВА о нарушениях при отчуждении активов Киева. "Я не думаю, что главной задачей нынешнего главы Киевской городской государственной администрации является расследование всего того, что, на его взгляд, было сделано неправильно. Это больше политическое заявление", - отметил мэр Киева.

Как сообщал УНИАН, председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ 21 марта заявил, что виновные в незаконном отчуждении активов Киева будут привлечены к ответственности.

"Конечно, будут. Мы не можем этим заниматься без правоохранительных органов, и они будут к этому привлечены. Мы сегодня можем говорить о том, что это происходило не в интересах киевлян и с нарушением нормативов и законов, которые есть в Украине", - сказал А.ПОПОВ.

Газета "Зеркало недели Украина" в №10 от 19-25 марта сообщала, что в Киеве завершено расследование махинаций с землей представителей команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Ссылаясь на достоверный источник в правоохранительных органах, издание сообщало, что группа изучала "успехи" Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО "и его молодой команды" за период 2007-2010 годов. В поле зрения были - земля, объекты коммунальной собственности, а также инвестиционные проекты.

Согласно результатам мониторинга, более 2 211, 62 га земли отдано в аренду (подставным лицам и фирмам-однодневкам); продано - 280 га земли (без конкурса, как правило, по заниженной стоимости и инсайдерским аукционам); выведено из коммунальной собственности около 700 объектов - через организованные судебные решения.