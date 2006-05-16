Регионы отзывают Хару с руководящего поста

Партия регионов отзывает своего представителя Василия ХАРУ с должности заместителя руководителя рабочей группы по подготовке сессии Верховной рады Украины, но подтверждает свое активное участие в дальнейшей ее работе.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на члена президиума Политсовета Партии регионов Евгения КУШНАРЕВА.

«Президиум Политсовета Партии регионов 15 мая 2006 года принял решение не претендовать на руководящие должности в рабочей группе по подготовке I сессии Верховной рады V созыва», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Вместе с тем, по его словам, представители партии будут принимать активное участие в работе подготовительной группы, фиксируя по каждому вопросу свою позицию.

«Такие действия Партии регионов вызваны тем, что представители «Нашей Украины», БЮТ и Соцпартии, имеющие арифметическое большинство в рабочей группе, грубо попирают принцип пропорционального представительства и демократические нормы, не считаясь с позицией Партии регионов», - подчеркнул Е.КУШНАРЕВ.