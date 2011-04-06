Адвокаты Кучмы заявили отвод следователю Грищенко

Адвокаты бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ заявили отвод следователю Владиславу ГРИЩЕНКО, который является членом следственной группы по расследованию дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, видя в его действиях необъективность и предубежденность.

Как сообщил УНИАН один из адвокатов Л.КУЧМЫ Михаил КИСИЛЕВИЧ, соответствующее заявление было направлено сегодня от его имени и за подписью другого адвоката Л.КУЧМЫ Виктора ПЕТРУНЕНКО на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ.

Как сказал М.КИСИЛЕВИЧ, «адвокаты Леонида КУЧМЫ сегодня заявили отвод члену следственной группы Владиславу ГРИЩЕНКО, который проводил позавчера очную ставку между Л.КУЧМОЙ и Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО, поскольку в его действиях видится предубежденность, необъективность и явный обвинительный уклон, а также то, что В.ГРИЩЕНКО не принял надлежащих мер реагирования по заявлению адвокатов Л.КУЧМЫ о несанкционированной фиксации следственного действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО».

В то же время, как стало известно УНИАН, сейчас руководителем следственной группы по делу Гонгадзе» является сотрудник Генеральной прокуратуры по фамилии ДЕРКАЧ.