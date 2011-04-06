9-10 апреля в Киеве состоится конференция «Психотерапия и психотерапевт в меняющемся мире», посвященная 15-летию Украинского союза психотерапевтов (УСП).

Принять участие в конференции Украинского союза психотерапевтов приглашаются психотерапевты, психологи, социальные работники. А также журналисты и представители СМИ, которые интересуются темами психотерапии, психологии, медицины, духовного и социального здоровья, личного развития.

В программе конференции - выступления и лекции по основным направлениям современной психотерапии, представленным в Украине, около 40 мастер-классов от ведущих психотерапевтов, арт-шоу и свободное общение со специалистами изо всей Украины.

Представители украинских СМИ имеют уникальную возможность принять участие в мастер-классах опытных психотерапевтов, получить максимум достоверной информации о состоянии современной психотерапии в Украине, познакомиться с ведущими специалистами УСП и получить личный опыт психотерапии.

Деятельность психотерапевтов в Украине окружает множество стереотипов, зачастую необъективных и нелепых, а общество мало понимает смысл работы психотерапевта.

- Почему в Украине психотерапевт, прошедший образование по лучшим европейским образцам, не имеет официального статуса?

- Как отличить квалифицированного специалиста от шарлатана?

- Чем отличается психотерапевт от психиатра и психолога?

- Почему в Украине меньше психотерапевтов, чем в любой европейской стране?

Ответы на эти и другие вопросы журналисты, могут получить на пресс-ланче, который состоится в рамках конференции 9 апреля в 14.00.

В пресс-ланче примут участие:

Демьян ПОПОВ - глава Киевского отделения УСП, директор Центра современной психотерапии ДАО.

Андрей ДРУЖИНИН - председатель секции социально-психологических тренингов УСП, супервизор УСП, директор Киевской ассоциации практикующих психологов и психотерапевтов

Владимир ПОГОРИЛЫЙ - председатель секции психоанализа Киевского отделения УСП

Андрей МОЛОДОРИЧ - член этической комиссии Киевского отделения УСП, директор ТКЦ "SCRIPTUM"

Игорь СЛОБОДЯНЮК - кандидат психологических наук, обучающий тренер УСП, супервизор

Елена ДОБРОДНЯК - председатель секции системной семейной психотерапии УСП, супервизор УСП

Елена СТУПАК - председатель секции психодрамы УСП, обучающий тренер УСП

Юрий ЖИВОГЛЯДОВ - кандидат психологических наук, председатель секции консультирования и коучинга Киевского отделения УСП.

Открытие конференции состоится 9 апреля 2011 года в 10:00

По адресу: Киев, пр-т. Павла Тычины, 17, Институт последипломного педагогического образования Киевского университета им. Б.Гринченко.

Аккредитация и доп. информация для СМИ: (096)-209-27-14, e1000@mail.ru

*** Украинский союз психотерапевтов (УСП) – всеукраинская общественная организация, созданная в 1996 г. для содействия развитию психотерапии и профессионального психотерапевтического сообщества в Украине. За 15 лет работы в УСП вступило более 2500 членов. Организация представлена отделениями в каждом областном центре Украины. Организатор конференции - Киевское отделение УСП - насчитывает свыше 400 членов.

УСП является частью Европейской ассоциации психотерапевтов (ЕАП). ЕАП – влиятельная профессиональная организация, в рядах которой - около 150 тысяч членов из Европы и других стран мира. УСП является единственной организацией, которая представляет ЕАП в Украине и воплощает высокие профессиональные европейские стандарты в подготовке специалистов в разных направлениях психотерапии.

За 15 лет УСП развилась в мощную профессиональную организацию, которая совершенствует психотерапевтическую среду в Украине, принимает участие в социальных проектах, проводит научную деятельность, издает журнал, способствует изданию профессиональной литературы.