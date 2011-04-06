Нардепы еще не вникли в суть «довольно сложного» проекта Януковича

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что Верховная Рада пока не готова рассматривать президентский законопроект «О государственной службе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Как мне кажется, зал еще не готов рассматривать данный законопроект, не все депутаты глубоко вникли в суть данного законопроекта», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ. По его словам, еще нужно время для того, чтобы «поработать с этим документом, потому что он знаковый и довольно сложный».

Как сообщал УНИАН, вчера парламент трижды переголосовывал за включение данного законопроекта в повестку дня сессии, поскольку не было необходимого количества голосов.

Законопроектом, в частности, предусмотрено, что государственный служащий не может быть членом партии. На время пребывания на государственной службе он должен приостановить свое членство в партии.

Кроме того, предусматривается исключить из сферы действия действующего в настоящее время закона о госслужбе значительный круг лиц, в частности, Президента Украины, членов правительства, первых заместителей и заместителей министров, народных депутатов Украины и их помощников-консультантов, работников прокуратуры, которым присваиваются классные чины, судей.