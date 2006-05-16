”Помаранчевые” разделили должности

Робочая группа Блока Юлии Тимошенко, блока "Наша Украина" и Социалистической партии Украини согласовали проект соглашения о формировании парламентской коалиции. Об этом сообщил эфире телеканала НТН первуй секретарь политсовета СПУ Иосиф ВИНСКИЙ.

Он уточнил, что проект не конкретизирует фамилии претендентов на госдолжности, только определяет процедуру кадрових назначений. По проекту, БЮТ получит 50% пакета должностей, одну седьмую пакета получит СПУ. "Все сотальное - "Наша Украина", - сообщил первый секретарь политсовета СПУ.