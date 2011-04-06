Крымский премьер: нужно проверить каждого госслужащего

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ поручил сформировать специальные кадровые комиссии, которые проверят профессиональный уровень государственных служащих, работающих во всех городах и районах автономии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

«Нельзя сказать, что есть конкретные претензии, но я ощущаю, что вертикаль исполнительной власти до конца не выстроена. Не все хотят работать по-новому, большинство работает по старинке. Эти люди должны либо работать над собой, заниматься самообучением, чтобы соответствовать новым требованиям, либо искать другую работу. Должности "хороший парень" в исполнительной власти нет», - заявил В.ДЖАРТЫ.

По его словам, административная реформа, инициированная Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, предполагает «не только сокращение количества госслужащих, но и повышение их профессионального уровня».

«Необходимо выяснить профессиональный уровень каждого госслужащего, определить, насколько он готов выполнять задачи, которые диктует время, которые ставит перед нами Президент», - сказал крымский премьер.

Он заявил, что кадровые комиссии проверят как сотрудников Совмина АРК, так и госслужащих в регионах автономии. В составе каждой комиссии будет представитель крымского правительства. По итогам проверок будут сделаны выводы - рабочие места в органах власти сохранят только сотрудники с достойным профессиональным уровнем, отметил В.ДЖАРТЫ.