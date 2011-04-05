Джарты говорит, что ездит в Австрию, потому что кататься на Ай-Петри боится
Отпуск провел на курорте
Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ провел отпуск в горах Австрии, катаясь на лыжах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом крымский премьер сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Симферополе.
"Провел (отпуск) нормально. Я очень люблю лыжи, занимаюсь ими больше десяти лет. У меня внук уже встал на лыжи. Я с удовольствием провел это время", - сказал В.ДЖАРТЫ.
На уточняющий вопрос, отдыхал он на украинском или зарубежном горнолыжном курорте, он ответил: "Это Австрия, австрийские горы".
На вопрос, катался ли он на лыжах на горе Ай-Петри на юге Крыма, В.ДЖАРТЫ заявил: "Я боюсь там кататься".
Как сообщал УНИАН, В.ДЖАРТЫ ушел в отпуск 9 марта до начала апреля.
Министерство курортов и туризма Крыма в марте предложило объявить территорию плато Ай-Петри курортом местного значения.
Высота горы Ай-Петри составляет 1234 метра.