У Тимошенко требуют от Кабмина немедленно заняться реальными делами

Фракция «БЮТ-Батькивщина» требует от парламента на этой неделе рассмотреть законопроекты, которые обеспечат социальную защиту граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня с парламентской трибуны заявил первый заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он жестко раскритиковал экономическую политику правительства.

«Сегодня для всех является очевидным – правительственная экономическая политика позорно провалена и единственная надежда власти – это иностранные кредиты. Ради их получения власть предержащие готовы жертвовать всем и в первую очередь – благосостоянием граждан, выполнять любые прихоти иностранных кредиторов, принимать написанные ими законы, даже если они приведут к необратимым последствиям и социальному взрыву в государстве.

Сегодня почти каждый гражданин Украины на себе почувствовал, что это такое “улучшение жизни уже сегодня” и что это такое “жить стало лучше, жить стало веселее”, - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, в Украине постоянно растут цены на продукты питания, лекарства, коммунальные услуги. «По сути, ежедневно людей добивают безумными ценами на жизненно необходимые продукты, лекарства, шокируют платёжки на жилищно-коммунальные услуги, а с 1 апреля правительство сделало еще один “подарок” людям – повысило стоимость электроэнергии для потребителей на 15%. При этом, владельцам облэнерго предлагается списывать миллиардные задолженности перед государственными партнерами, а для обычных людей поднимают тарифы, вводят пеню и отнимают жилье. В таких условиях для нормального большинства соотечественников – жить нормально стало невозможно”, - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

В то же время, по словам народного депутата, оппозиция считает, что Кабмин, прикрываясь требованиями Международного валютного фонда, “перекачивает” средства граждан “в карманы монополистов и частных владельцев энергетических, газовых, коммунальных и многих других структур... При этом заработная плата, пенсии, стипендии, другие социальные выплаты – по сути заморожены. Даже предусмотренные законом индексации власть не выплачивает и не планирует выплачивать”.

Фракция “БЮТ-Батькивщина” требует от правительства не заниматься популизмом и отвлекающими маневрами, а немедленно заняться реальными делами. “И, прежде всего, срочно решать проблемы экономики, в частности, реально поддержать, а не душить предпринимателей, стимулировать производство, которое давало бы продукцию с высокой добавленной стоимостью, а это путь к новым рабочим местам, достойной заработной плате, а, следовательно – существенного увеличения отчислений в бюджет и Пенсионный фонд. Вместо этого за 2010 год количество безработных в Украине впервые за последние годы, включая и кризисный 2009 год, выросло на 60 тысяч человек”, - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он напомнил, что в разгар мирового финансово-экономического кризиса правительство Юлии ТИМОШЕНКО своевременно выплачивало зарплаты и пенсии, сдерживало галопирующий рост цен на основные продукты питания, коммунальные услуги, энергоносители, лекарства.

“Сегодня все наработки предыдущего правительства утрачены. Около половины украинской экономики вернулась "в тень". По официальным данным, прошлогодний фонд заработной платы составляет около 300 миллиардов гривен. Ориентировочно такое же количество денег работникам выдают "в конвертах". При условии их легализации, Пенсионный фонд дополнительно получит около 70 миллиардов гривен, что почти в три раза превышает его нынешний дефицит. Заявления отдельных должностных лиц о том, что один законопроект решит вопрос “теневых” зарплат – очередное очковтирательство и лишь видимость борьбы с теневой экономикой. Не преследовать нужно бизнес, особенно малый и средний, а обоснованно снимать непомерную нагрузку на фонд оплаты труда”, - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, учитывая это, фракция «Блок Юлии Тимошенко – «Батькивщина» требует включения в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады этой недели законопроектов, которые обеспечат элементарную защиту украинцев: об индексации пенсий, заработных плат и социальных выплат на уровень реальной инфляции; о недопустимости взимания пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг; о недопустимости нарушения прав и ограничения социальных гарантий граждан при заключении международных договоров, о направлении полученных от приватизации средств на повышение минимального пенсионного обеспечения граждан и ряд других, которые могут положительно повлиять на развитие экономики и социальной сферы.