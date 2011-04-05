Довгий: у Попова на сессии получился не отчет, а обвинительная речь
Киевсовет готов списать на помощников
Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявляет, что депутатский корпус готов списать “обвинительную речь” председателя Киевской городской госадминистрации Александра ПОПОВА на сессии 31 марта на недоработку его помощников.
Как сообщает пресс-служба О.ДОВГОГО, об этом он сказал в комментарии газете «Сегодня» (от 5 апреля с.г.).
«Вчера я весь день провел в Киевсовете на разных встречах с председателями фракций. Мы говорили о том, что не нужно создавать новое большинство, поскольку 2/3 депутатов и так уже более года поддерживают Александра Павловича (ПОПОВА)», - сказал О.ДОВГИЙ.
Он сообщил, что на встречах с председателями депутатских фракций Киевсовета речь шла о непрофессионализме некоторых заместителей председателя киевской администрации. «Я считаю, что у Александра ПОПОВА на сессии получился не отчет, а обвинительная речь. И мы готовы списать это на недоработку помощников. Думаю, кому-то выгодно спровоцировать меня на конфликт с КГГА, но я, напротив, настроен на конструктив», - отметил секретарь Киевсовета.
В пресс-службе О.ДОВГОГО также сообщили, что об интенсивном диалоге председателей фракций с секретарем Киевсовета рассказал также депутат из фракции "Республика Киев" Алексей ДАВЫДЕНКО. По его словам, сегодня все стороны понимают, что в первую очередь необходима согласованная, профессиональная работа. "Мы не только указывали на недостатки в работе исполнительного органа... Как говорят, критикуешь - предлагай, но и высказывали Александру ПОПОВУ конкретные предложения. Например, усилить профессиональными кадрами те или другие направления городского хозяйства", - сказал депутат.
«Во время рабочих встреч с представителями фракций городского совета мы обсуждали вопросы усиления интенсивности и профессиональности не только работы команды КГГА, но и депутатского корпуса. Например, на уровне руководящего состава постоянных комиссий Киевсовета", - добавил А.ДАВЫДЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 31 марта на сессии Киевсовета А.ПОПОВ раскритиковал работу Совета, заявил о значительном ущербе, нанесенном общине в результате принятых ею неправомерных решений об отчуждении земель и недвижимости.
На сессии А.ПОПОВ подчеркнул, что надеется на формирование в Киевсовете нового большинства, которое обеспечит возвращение городу незаконно розданных земель и собственности.