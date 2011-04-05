Яценюк: мне важно, что скажет Янукович в четверг

Народный депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК хочет услышать от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в четверг во время объявления Ежегодного послания в Верховной Раде о том, какие изменения глава государства предлагает к Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал сегодня в интервью журналистам.

«Мне важно, что В.ЯНУКОВИЧ скажет в четверг по этому поводу», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

При этом он добавил, что важно знать, какая у В.ЯНУКОВИЧА мотивация внесения изменений в Конституцию. Депутат не исключает, что речь идет о том, чтобы «легитимизировать власть окончательно, поскольку решение Конституционного Суда не предоставляет полной стопроцентной легитимности».

А.ЯЦЕНЮК также добавил, что важно узнать, какие Президент Украины «ставит для себя и для страны основные задачи относительно конституционного процесса и как качественно это изменит жизнь страны после внесения изменений в Конституцию».

Вместе с тем А.ЯЦЕНЮК выразил сомнение, что это будет иметь позитивные следствия для Украины. Говоря об этом, лидер “Фронту Змін” не исключил, что В.ЯНУКОВИЧ даже может согласиться, чтобы Конституционная комиссия была создана в парламенте Украины.