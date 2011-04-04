Круглый стол «Кому достанется украинская земля?»

19:34, 04 апреля 2011
Политика
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В среду, 6 апреля, в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Кому достанется украинская земля?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Отмена моратория на продажу земли: за и против.

2. Украинская земля станет товаром: каковы последствия?

3. Юридическая оценка украинского рынка земли.

Участники круглого стола:

Сергей СВЯТКО – советник министра аграрной политики Украины, директор ГП «Земельный фонд»;

представитель Администрации Президента Украины;

Николай КАЛЮЖНЫЙ – заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины;

Григорий СМИТЮХ – народный депутат Украины (Партия регионов);

Сергей ГОРДИЕНКО – народный депутат Украины (КПУ);

Владимир ЯВОРИВСКИЙ – народный депутат (БЮТ);

Геннадий НОВИКОВ – председатель Аграрного союза Украины;

Елена БОРОДИНА – завотделом экономики и политики аграрных преобразований Института экономики и прогнозирования НАН Украины;

БОРИС БЕРЕНШТЕЙН – генеральный директор ассоциации «Союз бирж Украины»;

представитель Киевской областной госадминистрации;

Сергей КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Лариса ЛОСЮК – заместитель главы Всеукраинской общественной организации «Ассоциация «За чистое земледелие и безопасную окружающую среду».

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

 

 

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