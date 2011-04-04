Круглый стол «Кому достанется украинская земля?»

В среду, 6 апреля, в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Кому достанется украинская земля?». Организатор круглого стола – Институт Горшенина Вопросы, вынесенные на обсуждение: 1. Отмена моратория на продажу земли: за и против. 2. Украинская земля станет товаром: каковы последствия? 3. Юридическая оценка украинского рынка земли. Участники круглого стола: Сергей СВЯТКО – советник министра аграрной политики Украины, директор ГП «Земельный фонд»; представитель Администрации Президента Украины; Николай КАЛЮЖНЫЙ – заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины; Григорий СМИТЮХ – народный депутат Украины (Партия регионов); Сергей ГОРДИЕНКО – народный депутат Украины (КПУ); Владимир ЯВОРИВСКИЙ – народный депутат (БЮТ); Геннадий НОВИКОВ – председатель Аграрного союза Украины; Елена БОРОДИНА – завотделом экономики и политики аграрных преобразований Института экономики и прогнозирования НАН Украины; БОРИС БЕРЕНШТЕЙН – генеральный директор ассоциации «Союз бирж Украины»; представитель Киевской областной госадминистрации; Сергей КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; Лариса ЛОСЮК – заместитель главы Всеукраинской общественной организации «Ассоциация «За чистое земледелие и безопасную окружающую среду». Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

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