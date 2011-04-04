Круглый стол «Кому достанется украинская земля?»
В среду, 6 апреля, в 11.00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Кому достанется украинская земля?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Отмена моратория на продажу земли: за и против.
2. Украинская земля станет товаром: каковы последствия?
3. Юридическая оценка украинского рынка земли.
Участники круглого стола:
Сергей СВЯТКО – советник министра аграрной политики Украины, директор ГП «Земельный фонд»;
представитель Администрации Президента Украины;
Николай КАЛЮЖНЫЙ – заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины;
Григорий СМИТЮХ – народный депутат Украины (Партия регионов);
Сергей ГОРДИЕНКО – народный депутат Украины (КПУ);
Владимир ЯВОРИВСКИЙ – народный депутат (БЮТ);
Геннадий НОВИКОВ – председатель Аграрного союза Украины;
Елена БОРОДИНА – завотделом экономики и политики аграрных преобразований Института экономики и прогнозирования НАН Украины;
БОРИС БЕРЕНШТЕЙН – генеральный директор ассоциации «Союз бирж Украины»;
представитель Киевской областной госадминистрации;
Сергей КОЗЬЯКОВ – адвокат, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
Лариса ЛОСЮК – заместитель главы Всеукраинской общественной организации «Ассоциация «За чистое земледелие и безопасную окружающую среду».
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).