Янукович в четверг выступит в Верховной Раде
11:14, 04 апреля 2011Политика
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С ежегодным посланием
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступит 7 апреля в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием.
Об этом в интервью УНИАН сообщил представитель Президента в парламенте Юрий МИРОШНИЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ выступит в Верховной Раде с Ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины в начале апреля. Такая договоренность была достигнута во время встречи главы государства с руководством ВР и лидерами фракций 14 марта.
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