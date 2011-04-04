Янукович в четверг выступит в Верховной Раде

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступит 7 апреля в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием.

Об этом в интервью УНИАН сообщил представитель Президента в парламенте Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ выступит в Верховной Раде с Ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины в начале апреля. Такая договоренность была достигнута во время встречи главы государства с руководством ВР и лидерами фракций 14 марта.