Стецькив считает, что Ставнийчук используют и выбросят

Народный депутат Украины, член фракции НУНС Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что Марину СТАВНИЙЧУК, назначенную заместителем главы Администрации Президента, используют и «выбросят за ненадобностью».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик заявил сегодня в Ивано-Франковске в областном музыкально-драматичном театре на встрече с жителями города.

По просьбе прокомментировать назначение М.СТАВНИЙЧУК на эту должность, Т.СТЕЦЬКИВ ответил: «Я, когда услышал об этом, меня удивило назначение. Я «поднял» телефон и я ей «такого» наговорил. Но, знаете, это обычное национальное украинское лакейство».

По словам народного депутата, на его вопрос к М.СТАВНИЙЧУК, зачем она туда пошла, его бывший соратник ответила, что хочет попробовать на этой должности «честно служить Украине».

Т.СТЕЦЬКИВ опроверг ее объяснение, отметив: «Вы хорошо знаете, что Вам пообещали хорошие деньги, хорошую должность и машину, и Вы пошли на это».

Депутат подчеркнул, что «нам присуще лакейство». «Ну, господа, имеем мы эту беду, эту беду имеют и люди, на которых мы хотели бы надеяться, но они себя так ведут», - прибавил он.

«Но, вы увидите: они ею (М.СТАВНИЙЧУК – УНИАН) попользуются и выбросят за ненадобностью, - спрогнозировал Т.СТЕЦЬКИВ. – Выбросят просто так, как выбрасывали всех до нее».

Справка УНИАН. Глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ назначил своим Указом М.СТАВНИЙЧУК заместителем главы Администрации Президента.

М.СТАВНИЙЧУК с июня 2007 по март 2010 года была заместителем главы Секретариата Президента Виктора ЮЩЕНКО - представителем Президента в Конституционном Суде Украины - Представителем Президента в Центральной избирательной комиссии.

Она является членом Европейской комиссии «За демократию через право» («Венецианская комиссия»).

После своего назначения М.СТАВНИЙЧУК заявила, что на новой должности будет отвечать за конституционные процессы.