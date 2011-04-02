Наливайченко: авторы законопроекта о языках поставили себя вне Конституции

Законопроект о языках в Украине, внесенный в Верховную Раду представителями Партии регионов, КПУ и Блока Литвина, является антиконституционным и раскалывает страну.

Об этом заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в эфире Первого Национального, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Этот законопроект противоречит Основному Закону, то есть, эти силы в украинском парламенте себя поставили вне рамок Конституции. Об этом говорят и выводы Венецианской комиссии», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также обратил внимание на то, что такой законопроект не только не объединяет, а раскалывает страну. «Язык - это державосоздающее средство, средство единения страны, нашего будущего, а три политические силы почему-то внесли в парламент абсолютно противоположный законопроект, который сталкивает людей», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время председатель политсовета «Нашей Украины» убежден, что все языки в Украине должны быть защищены и поддержаны, чтобы дети могли свободно общаться в семьях и имели достаточное количество учебников в школах. «Вместо этого власть не только не поддерживает язык, а еще и закрывает школы, лишает детей будущего, независимо от того, на каком языке у них преподают», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщалось, законопроект о языках был зарегистрирован в Верховной Раде 7 сентября 2010 года народными депутатами Александром ЕФРЕМОВЫМ (Партия регионов), Петром СИМОНЕНКО (Коммунистическая партия) и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ (Блок Литвина). Документом признается украинско-русское двуязычие и предусматривается свободное функционирование русского языка, в частности, в делопроизводстве, законодательстве и образовании. Проект закона вызвал массовые акции протеста, а 27 ноября 2010 года председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН направил его в Венецианскую комиссию.

В свою очередь Венецианская комиссия поставила под сомнение соответствие этого документа Конституции: по ее мнению, в случае его принятия русский язык будет приравнен к государственному.