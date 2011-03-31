В КГГА заявляют, что они не инициировали отставку Довгого

«Киевская городская государственная администрация не инициировала отставки секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО. Этот вопрос внес на голосование сам О.ДОВГИЙ. Поскольку на этом во время отчета председателя КГГА Александра ПОПОВА настаивали отдельные депутаты».

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя КГГА Наталья ИЛЬНИЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта 2011 года Киевсовет отказался отправить О.ДОВГОГО в отставку. За соответствующее решение проголосовали 28 из 103 депутатов горсовета, присутствующих в зале, 54 – против.

Рассмотрение вопроса об отставке О.ДОВГОГО инициировал в начале заседания сессии лидер фракции «УДАР Виталия КЛИЧКО» Виталий КЛИЧКО после заслушивания отчета председателя КГГА А.ПОПОВА, который заявил о значительных убытках городского бюджета, нанесенных вследствие неправомерных решений Киевсовета.

«Человек, имеющий, совесть, подасть в отставку, поскольку этот человек организовывал голосование по всем перечисленным (А.ПОПОВЫМ – УНИАН) схемам. Олесь, вы готовы сложить полномочия и подать в отставку?», - спросил В.КЛИЧКО.

В ответ О.ДЛВГИЙ ответил, что к этому вопросу можно будет вернуться после того, как депутаты закончат задавать вопросы А.ПОПОВУ и предложил перейти из «эмоциональной работы на профессиональную дискуссию». После обсуждения отчета О.ДОВГИЙ снова взял слово и вернулся к теме своей отставки. Он отметил, что готов поставить этот вопрос на голосование и дать депутатам возможность оценить его работу.

«Не утруждайте себя. Я сам поставлю этот вопрос на голосование», - сказал О.ДОВГИЙ, обращаясь к В.КЛИЧКО и предложил голосовать.