Акимова отказалась комментировать «демарш» Азарова против Януковича

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сегодня в Донецке отказалась комментировать вчерашнее решение Кабинета министров Украины о продлении квот на экспорт зерна.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, почему Кабмин принял решение о продлении квот на экспорт зерна, тогда как она и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ говорили об обратном и о введении таможенного сбора, И.АКИМОВА сказала: «Я это не комментирую. Я не готова сейчас ответить на этот вопрос, но я от своих слов не отказываюсь».

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 4 октября 2010 года установил до конца года квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя - 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн, гречихи - 1 тыс. тонн.

8 декабря 2010 г. режим квотирования был продлен до конца марта 2011 года, а размер квот увеличен на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн.

29 марта 2011 года в рамках выступления на украинском саммите: "Могут ли настоящие реформы быть реализованными в жизни?" И.АКИМОВА заявила, что Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна (квотирование экспорта) мерами тарифного регулирования.

"31 марта заканчивается действие квот на экспорт зерна, и Президент потребовал подготовить соответствующий акт, в соответствии с которым, если потребуется ограничение, то это будут не квоты, а таможенные меры", - сказала она.

Однако, 30 марта Кабинет министров на своем заседании принял решение о продлении действия квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года и увеличил объем квот на экспорт кукурузы на 2 млн. тонн.