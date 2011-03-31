У Тимошенко говорят, что власти Януковича завидовали бы монархи 17в.

Фракция «БЮТ-Батькивщины» считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен нести персональную ответственность за рост задолженности по заработной плате.

Об этом говорится в заявлении фракции, текст которого передан УНИАН.

Депутаты напоминают, что согласно данным Госкомстата, по состоянию на 1 марта задолженность достигла почти 1,5 млрд. грн., при этом самые большие долги зафиксированы в Донецкой области.

«Во фракции убеждены, что ответственность за эту критическую ситуацию и ее последующее решение должен взять на себя лично президент Виктор ЯНУКОВИЧ как человек, который сконцентрировал в своих руках такую полноту власти, которой могли бы позавидовать абсолютные монархи 17-18 веков», - говорится в заявлении.

В «БЮТ-Батькивщине» отмечают, что не нужно вводить людей в заблуждение. «Реальным руководителем правительства в Украине является именно ЯНУКОВИЧ, и он имеет все необходимые полномочия, чтобы навести порядок в ситуации с невыплатой зарплат. В то же время крайне безответственным выглядит поведение чиновников, которые вместо того, чтобы бросить все усилия на преодоление задолженности - перебрасывают ответственность за долги по зарплате один от другого, как горячую картошку», - отмечают депутаты «БЮТ-Батькивщины».

Во фракции подчеркивают особый цинизм в действиях власти, поскольку власть в разы увеличивает тарифы на газ, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги, однако не спешит ликвидировать долги по зарплате. «Крайним пределом цинизма можно назвать ситуацию, когда к визиту ЯНУКОВИЧА в его родной город Енакиево в апреле планируют отремонтировать дороги на 13 млн. грн. бюджетных средств. А в это самое время шахтеры енакиевской шахты «Красный Октябрь» 2,5 месяца сидят без копейки заработанных тяжким трудом денег. При этом все обращения шахтеров к правительству и местной власти грубо игнорируются», - отмечается в заявлении.

«БЮТ-Батькивщина» напоминает, что депутаты фракции разработали и подали на рассмотрение парламента законопроект № 8071 об отмене пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг тем гражданам, которым задолжали зарплату. Однако властная коалиция даже не допустила этот законопроект к рассмотрению в сессионном зале.

«На ближайших заседаниях Верховной Рады мы вновь будем настаивать, как на принятии законопроекта № 8071, так и на голосовании за индексацию зарплат, пенсий и других социальных выплат на показатель реальной инфляции в 42,3%, зафиксированный в 2010 году», - заявили во фракции «БЮТ-Батькивщина»