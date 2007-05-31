Социалисты и коммунисты склоняются к тому, чтобы выкинуть фокус

Фракции Социалистической и Коммунистической партий Украины склоняются к тому, чтобы не голосовать за изменения в бюджет, где предусмотрено финансирование выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, народный депутат-социалист Евгений ФИЛИНДАШ сказал в интервью журналистам, что СПУ «склоняется к тому, чтобы не голосовать за изменения в бюджет».

По его словам, это связано с тем, что в проекте закона «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете на 2007 год» предусмотрено финансирование выборов.

Как сказал Е.ФИЛИНДАШ, социалисты не хотят голосовать, поскольку на сегодня нет законных оснований для проведения этих выборов.

Он отметил, что эти основания наступят тогда, когда 151 народный депутат Украины сложит свои полномочия.

При этом депутат-социалист добавил, что сначала оппозиция должна зарегистрировать в парламенте соответствующие заявления.

Кроме того, Е.ФИЛИНДАШ сказал, что, по его информации, такая же позиция и у фракции КПУ.

Отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли эту позицию фракция Партии регионов, он сказал: «Сейчас идут консультации».