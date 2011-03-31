Эксперт видит идеологический конфликт между Акимовой и Азаровым

Политолог Владимир ФЕСЕНКО считает, что различность подходов Кабинета министров и Администрации Президента в регулировании рынка зерна свидетельствуют об идеологическом конфликте между экономистами партии власти.

Такое мнение В.ФЕСЕНКО высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

"Здесь есть элементы институционального конфликта: АКИМОВА возглавляет Комитет экономических реформ, она разрабатывает основы новой экономической политики, а вот реализует эту политику, точнее, проводит свою политику — Кабмин. И взгляды, экономическое мировоззрение, подходы к решению отдельных проблем, у АКИМОВОЙ и АЗАРОВА и ряда других правительственных чиновников существенно различаются. То есть второе измерение этого противостояния — это мировоззренческий конфликт, возможно, даже идеологический конфликт двух экономистов", - сказал В.ФЕСЕНКО.

В то же время, политолог не исключил, что разные подходы правительства и Администрации Президента к регулированию рынка зерна обусловлены борьбой лоббистских группировок в этом сегменте экономики.

"Что касается конфликта вокруг квот на экспорт зерна, то, думаю, что более гибкая политика Администрации Президента связана с тем, что Администрация Президента просто постоянно сталкивается с критикой наших западных партнеров, на которых, в свою очередь, давят компании, которые работают в Украине и связаны с зерновым рынком. Недовольства очень много. Критические сигналы идут по линии дипломатических ведомств, и Администрация Президента не может не реагировать на эти сигналы", - добавил он.

В то же время, по мнению В.ФЕСЕНКО, правительство и лоббистские группы, связанные с правительством преследуют "несколько иные интересы". "Отсюда и конфликт", - считает политолог.

В.ФЕСЕНКО отметил, что нынешний "зерновой конфликт" между правительством и Администрацией Президента является не первым. "Достаточно серьезное противостояние было по поводу Налогового кодекса, когда АКИМОВА резко критиковала и первый вариант кодекса, были несущественные критические замечания и по второму варианту. Но АЗАРОВ все-таки продавил, пусть подкорректированный, но свой вариант", - напомнил он.

Между тем, политолог не стал прогнозировать окончательное решение о мерах регулирования зернового рынка. "Я бы пока не спешил с выводами. Но если конфликт будет усугубляться, развиваться и далее, то, конечно, придется принимать решения — либо кадровые, либо институционального характера, то есть придется определять, кто все-таки главный по проведению экономической политики. Но такие противоречия чаще всего решают компромиссным путем, а арбитр — Президент", - предположил В.ФЕСЕНКО.

Политолог также не исключил, что правительство может формально учесть подходы, которые исходят из Комитета экономических реформ, но на деле реализовать свою формулу экономической политики.

Как сообщал УНИАН, 29 марта первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна (квотирование экспорта) мерами тарифного регулирования. "31 марта истекает действие квот на экспорт зерна, и Президент Виктор ЯНУКОВИЧ потребовал подготовить соответствующий акт, согласно которому, если требуется ограничения, то это будут не квоты, а таможенные меры", - сказала И.АКИМОВА.

Кабинет министров Украины 30 марта продлил действие квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года и увеличил объем квот на экспорт кукурузы на 2 млн. тонн.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Вадим КОПЫЛОВ сообщил, что правительство намерено инициировать принятие закона о применении квот на рынке зерна. "Мы будем рекомендовать Верховной Раде побыстрее разобраться с этим законом", - сказал В.КОПЫЛОВ.