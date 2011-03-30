Налоговая хочет убрать из деклараций пункты о наследстве и подарках

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) предлагает освободить от предоставления годовой декларации об имущественном положении и доходах (налоговой декларации) физических лиц, которые получили доход в виде наследства (подарка), облагаемого налогом по нулевой ставке.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном УНИАН, об этом заявил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО на сегодняшнем заседании правительства.

Предложения изложены в соответствующем проекте распоряжения Кабинета министров.

По мнению В.ЗАХАРЧЕНКО, принятие данного распоряжения снимет определенное напряжение в обществе, связанное с процедурой лишнего декларирования гражданами доходов в виде унаследованного имущества (подарка), с которых не предусмотрена уплата налога.

„Ми считаем, что это также уменьшит расходы средств и времени граждан на подготовку и предоставление соответствующих деклараций. В то же время принятие данного распоряжения не ухудшит состояние администрирования налога на доходы физических лиц”, - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.