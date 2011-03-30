Эксперт называет антиукраинской диверсией заявление зама Левочкина

Заявление первого заместителя главы Администрации президента Украины Ирины Акимовой относительно возможности продажи земель сельхозназначения иностранным гражданам политолог Александр Палий считает “антиукраинской диверсией”.

«Земля- это не просто бизнес, - сказал он на пресс-конференции в УНИАН. - Это стратегический ресурс, который во многих странах мира не продают вообще”. По словам эксперта, “внутренние инвесторы не исчерпались, есть миллионы украинских владельцев, которые охотно будут покупать землю».

А.Палий также напомнил, что Украине принадлежит треть мировых запасов чернозема.

Как сообщал УНИАН, И.Акммова, выступая на «Украинском саммите: Могут ли настоящие реформы быть воплощены в жизнь», заявила, что в рамках земельной реформы в Украине с 2012 года планируется разрешить продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам.

Ярослава Марченко, студентка КНУ им. Шевченко